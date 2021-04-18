اليوم السابع
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رئيس مجلس الشعب السورى: فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية غدا

الأحد، 18 أبريل 2021 12:23 م
رئيس مجلس الشعب السورى: فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية غدا انتخابات - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن رئيس مجلس الشعب السورى حموده صباغ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من غدا الاثنين.

ودعا صباغ في كلمته خلال الدورة الأولى من الجلسة الاستثنائية الثانية لمجلس الشعب الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28.

وحسب وكالة الأنباء السورية، أعلن رئيس مجلس الشعب تحديد موعد الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم 20 مايو 2021، وموعد الانتخابات الرئاسية في 26 مايو المقبل.

وقال صباغ نحن اليوم أمام الاستحقاق الدستوري الأكثر أهمية وإجرائه تعبير صادق عن الانتماء للوطن".

 

 

 


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