حصاد الوزارات.. التعليم: 574 ألف طالب بالثانوية دخلوا على تحديثات التابلت

كتبت آية دعبس

شهدت دواوين الوزارات اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.