حصاد الوزارات.. التعليم: 574 ألف طالب بالثانوية دخلوا على تحديثات التابلت

شهدت دواوين الوزارات اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
تفاصيل أول يوم بالامتحان التجريبى للثانوية.. حضور كبير للطلاب وتطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا.. وزير التعليم: سيرفرات 2200 مدرسة تعمل بكفاءة.. والطلاب يرصدون المشكلات التقنية لتفاديها بالاختبارات الأصلية
وزارة الكهرباء تنجح فى القضاء على سرقات التيار من خلال العدادات مسبوقة الدفع.. المتحدث باسم الوزارة: المرور شهريا على "المسبق" فى كشف بعض المخالفات.. ويؤكد: العدادات مسبوقة الدفع فى مصلحة المواطن أولا
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