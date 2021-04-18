اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم: 574 ألف طالب بالثانوية دخلوا على تحديثات التابلت

الأحد، 18 أبريل 2021 04:25 م
حصاد الوزارات.. التعليم: 574 ألف طالب بالثانوية دخلوا على تحديثات التابلت طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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