اليوم السابع
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حبس قاتل والدته فى الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأحد، 18 أبريل 2021 11:09 ص
حبس قاتل والدته فى الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أمرت نيابة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، حبس الشاب قاتل والدته، بسبب خلاف مادي بينهما، في منطقة الكيلو 2، التابعة لدائرة المركز بالمحافظة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 كانت وحدة مباحث مركز أبو صوير، في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المقدم أحمد جمال، رئيس المباحث قد ألقت القبض على الشاب قاتل والدته، في منطقة الكيلو 2، التابعة لدائرة المركز، بعد هروبة عقب وقوع الحادث، ومحاولة الهروب خارج الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا، من اللواء رشاد الغمراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط مباحث أبو صوير للشاب "أحمد ج. م."، 33 عامًا، عاطل، وشهرته "الصعيدي"، مقيم بمنطقة كيلو 2، المتهم بقتل والدته.

وأشارت تحريات المباحث إلى أن المتهم قرر التخلص من والدته بسبب خلاف مادي بينهما، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه أثناء محاولته الهرب خارج مدينة الإسماعيلية، وأشارت مصادر مقربة من المجني عليها وجيران الأسرة، إلى أنه قبل اكتشاف الواقعة، وقعت مشاجرة بين المتهم ووالدته، اختفى بعدها بساعات، وتم العثور على المجني عليها جثة هامدة داخل المنزل، ولفت بعض المصادر إلى أن المتهم من متعاطي ومروجي المواد المخدرة، وأنه كان دائم الشجار مع عدد من أهالي المنطقة، خلال الفترة الأخيرة.

 

 


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