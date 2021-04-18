حبس راكب بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب حاول تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة 4 ايام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت، استوقف رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

واضافت المصادر، أن مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، كلف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة « X-ray» وتلاحظ له وجود عدد من شرائط الادوية، وقام مدير الجمرك، بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر على 1249 قرص ترامادول المدرج في جداول المخدرات فيما أمر مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحاله للنيابة المختصة.