اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أبريل 2021 11:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس راكب بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة

الأحد، 18 أبريل 2021 11:04 ص
حبس راكب بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة مطار القاهرة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب حاول تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة 4 ايام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت، استوقف رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

واضافت المصادر، أن مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، كلف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة « X-ray» وتلاحظ له وجود عدد من شرائط الادوية، وقام مدير الجمرك، بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر على 1249 قرص ترامادول المدرج في جداول المخدرات فيما أمر مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحاله للنيابة المختصة.


حبس راكب

تهريب المخدرات

اقراص مخدره

مأمور الجمارك

مطار القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة