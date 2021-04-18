تعرف على جهود الدولة لتأهيل الكوادر الشبابية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تبذل الدولة جهودا كبيرة ومستمرة لتأهيل الكوادر الشبابية للوصول للجودة العالية في تقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل جهود الدولة لتأهيل الكوادر الشبابية بأسوان.

أولاً : موافقة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الإعلان عن الدورة التدريبية للدفاع الوطني رقم ( 51 ) بأكاديمية ناصر العسكرية " كلية الدفاع الوطنى " خلال الفترة من 10/7/2021 وحتى 30/6/2022

ثانياً:تأتي الدورة التدريبية امتدادا لأواصر التعاون بين القوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية

ثالثاً: كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات المختلفة لترشيح من ينطبق عليهم الشروط من العاملين بكل جهة

رابعاً: الشروط التي يجب الإلتزام بها عن ترشيح العاملين للإلتحاق بالدورة التدريبية تتضمن بأن يكون المرشح موظفاً بالدرجة الأولى أو درجة المدير العام وما يعادلها

خامساً: أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عالي ويفضل من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة ، وألا يزيد سن المتقدم عن 50 عاماً في بداية الدورة

سادساً: يفضل أن يكون المرشح يجيد اللغة الإنجليزية ، والتفرغ الكامل للدراسة لمدة عام ، وأن يتفرغ الدارس تفرغاً كاملاً للدراسة مع عدم قيام جهة عمله بتكليفه بمهام أو أنشطة في مجال وظيفته خلال فترة الدورة

سابعاً: استيفاء نموذج البيانات العامة عن المرشح و 2 صورة شخصية حديثة وملونه في موعد غايته الخميس 15 إبريل الجاري حتى يتسنى عرض الموقف كاملاً على اللجنة المشكلة لهذا الشأن إستكمالاً للعرض والتصديق من وزير التنمية المحلية

ثامناً:التشديد علي ضرورة عدم ترشيح أي موظف على مستوى المدن والمراكز وبالجهات المستهدفة إلا من خلال محافظة أسوان

تاسعاً: يتم عرض الأسماء المرشحة على محافظ أسوان شخصياً لتحقيق الشفافية والنزاهة الكاملة بين جموع الموظفين في الإلتحاق بهذه الدورة التدريبية الهامة