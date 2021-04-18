اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أبريل 2021 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعرض قاعدة جوية أمريكية شمال بغداد إلى قصف صاروخي

الأحد، 18 أبريل 2021 07:15 م
تعرض قاعدة جوية أمريكية شمال بغداد إلى قصف صاروخي قاعدة أمريكية جوية
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، تعرضت إلى قصف صاروخي مساء اليوم.

وكان  مصدر أمني عراقي، امس السبت، بأن مجموعة صواريخ سقطت على مقر تابع للحشد الشعبي في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال المصدر لـRT، إن "خمسة صواريخ سقطت على مقر تابع للحشد الشعبي في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، أودت إلى إصابة خمسة عناصر أمن، بينهم اثنين من الجيش العراقي".
 
ويوم الخميس الماضي، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن قوة من الحشد الشعبي استهدفت بهجومين صاروخيين في محافظة نينوى شمالي البلاد.

 


العراق

بغداد

الولايات المتحدة

واشتطن

هجوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا..استهداف مقر تابع للحشد الشعبى بالصواريخ شمالى العراق.. إسبانيا تفرض الحجر الصحى على القادمين من 12 دولة.. ألمانيا تنظم مراسم وطنية لتكريم ذكرى ضحايا كورونا

الأحد، 18 أبريل 2021 12:00 م

الكويت تسجل 1388 حالة كورونا وإصابة 33 فى العراق

الأحد، 18 أبريل 2021 07:00 ص

استهداف مقر تابع للحشد الشعبي بالصواريخ شمالي العراق

الأحد، 18 أبريل 2021 06:00 ص

العراق: طائرات حربية تشن غارات على مناطق في محافظة دهوك

الأحد، 18 أبريل 2021 12:00 ص

المستشار المالى لرئيس وزراء العراق: 72% من الشركات المملوكة للدولة خاسرة

السبت، 17 أبريل 2021 06:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة