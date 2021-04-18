اليوم السابع
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الأحد، 18 أبريل 2021 11:06 م
خالد صلاح
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تراجع طلبات اللجوء لبعض الجزر اليونانية بنسبة 66% فى الربع الأول من العام

الأحد، 18 أبريل 2021 11:00 م
تراجع طلبات اللجوء لبعض الجزر اليونانية بنسبة 66% فى الربع الأول من العام لاجئون فى اليونان - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وزارة الهجرة اليونانية، بتراجع طلبات اللجوء إلى عدد من الجزر اليونانية بنسبة 66% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وأوضحت الوزارة -بحسب صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني- أن إجمالي 3072 مهاجرا غادروا اليونان مقارنة بـ 1597 وافدا مازالوا على جزر بحر إيجه وحدود إيفروس البرية، وذلك في الفترة من يناير إلى مارس الماضيين.
وأضافت وزارة الهجرة اليونانية أن انخفاض حالات اللجوء بنسبة 82% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2020، إلى جانب انخفاض بنسبة 48% في حالات اللجوء المعلقة، كانا السببين الرئيسيين وراء تخفيف الازدحام في الجزر.
ويوجد حاليًا أقل من 60 ألف طالب لجوء ولاجئ في مقرات الإقامة في اليونان مع انخفاض كبير مسجل في الجزر


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