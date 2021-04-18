انطلاق الامتحان التجريبى الأول لطلاب الثانوية العامة 2021 اليوم

كتب محمود طه حسين

تنطلق اليوم الأحد أول الاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021، لقياس الشبكات وضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت، والدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلى بواسطة الـ"wifi.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبى الأول سيتم فيه حل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج، والدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الإلكترونية" assessment.ekb.eg خلال اليوم الثانى للامتحان 20 أبريل الجارى، كما يتم الدخول على منصة الامتحان من خلال شبكة الواى فاى"، ويتم تعطيل العمل بشرائح البيانات الـ"4G، فى ثان أيام الامتحان التجريبى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الدخول على السحابة الإلكترونية باستخدام الـ"4G فى ثالث أيام الامتحان، كما سيتم التأكد من الإعدادات الخاصة بالشرائح وكفاءة الشبكة، ويتم غلق شبكة الواى فاى فى اليوم الثالث للتأكد من عمل شريحة البيانات لدى الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تخصيص رقم 19368 للدعم الفنى لكلمة المرور واسم المستخدم، مع تخصيص رقم واتس آب" 01148970610"، وإبلاغ اخصائى التطوير بأى مشكلات تطرأ خلال الامتحانات لحلها.