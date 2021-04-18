"اليوم السابع" داخل أكبر سوق للجمال بالصعيد.. وصفقات سوق دراو الأسبوعى.. صور

أسوان - صلاح المسن

يعد سوق الجمال بمدينة دراو بمحافظة أسوان، أقدم وأكبر أسواق الجمال فى الصعيد جنوب مصر وتنتعش بالسوق حركة تجارة الجمال سواء جمال اللحم أو جمال التسمين حيث يتم بيع وشراء الجمال ومن سوق دراو تباع الجمال لمختلف مدن ومحافظات الجمهورية.

"اليوم السابع" التقي بالتجار وعمال الشحن والتحميل ورصد حركة البيع والشراء فى سوق الجمال بمدينة دراو محافظة أسوان أمام السوق قال لنا أحد التجار الشباب أنه اشتري قاعود للتسمين بحوالي 11ألف جنيه وأنه فحص الجمل قبل شرائه ووجده مناسبا حيث أنه "قاعود طايع وصغير السن"، وأنه سيقوم بتربية هذا القاعود لمدة 4 شهور وتسمينه جيداً حيث يتم تغذية الجمال بالأعلاف والبرسيم لطرحه مرة أخري في السوق بعد زيادة وزنه مضيفا انه يعمل في تجارة العجول والجمال علي حد سواء.

وفي داخل السوق التقينا بـ"أبو الحسن محمد حسن"، يعمل في شحن وتحميل الجمال بسوق الجمال بمدينة دراو وأنه يعمل في هذه المهنة منذ سنين ويحب هذه المهنة جداً رغم مشاقها ومخاطرها حيث تعرض زملائهم قبل ذلك بالفعل من قبل للعض من قبل الجمال الهائجة ومنهم من كسرت الجمال زراعه ولكن - ربنا بيعديها سلامات- وأضاف أن أول خطوة لتحميل الجمل تبدأ عقب انتهاء عملية بيع وشراء الجمل حيث يتم ربط ساق الجمل جيداً للتحكم في حركته وهي تسمي "عقل الجمل" تمهيدا لشحنه حيث يتم ربط ساق الجمل اليسري ثم يتم تجهيز سيارة الشحن من خلال ربط "السلبة " الحبل جيدا في السيارة حيث يتم صخ الجمل بالحبل بينما يقوم أخر بدفع الجمل برفق من الخلف حيث يتم ضرب الجمل ب" عصا " ضربا هيناً تمهيدا لدخول الجمال سيارة الشحن بالمسايسة وليس بالعنف حيث يتم دفع الجمل بهدوء من خلال العصا وعدم إستخدام القوة لانه لا يوجد من هو أقوي من الجمل ثم يتم ربط الجمل بالحبال وتنظيم الجمال داخل سيارة الشحن واحكام عملية التحميل حيث تشحن الجمال لبقية المحافظات في رحلات طويله للوصول للأسواق و الجزارين وبقية المربين.

كما يقول "جعفر ناصر منصور"، تاجر جمال من محافظة المنيا، أنه يتردد على سوق دراو منذ 12 عاما و تجار أسوان كلمتهم واحدة حيث يأتي لشراء الجمال من سوق دراو كما يشتري الجمال من أسواق أخري في أنحاء الجمهورية مثل سيدي براني وكرداسة والاسعار في سوق الجمال بدراو حسب كل جمل في السوق هناك جمال سعرها 15ألف وجمال سعرها 10 الاف وجمال ب18ألف وجمال يصل سعرها ل20 ألف جنيه

وأفضل أنواع الجمال هو المولد البلدي -المغاربة البلدي - وليس السوداني ولكن الجمل السوداني يقومون بعلفه حي يزيد وزنه ليأكل منه لحم كما تكون هناك جمال سودانية مناسبة للذبح مباشرة.