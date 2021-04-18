الونش سقط عليه.. مصرع تاجر دواجن أثناء تحميل دجاج فى الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

لقى شاب مصرعه بعد سقوط ونش لرفع مواد البناء عليه بناحية قرية الشناوى التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية ،وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى شربين المركزى بوصول أحمد .ع.م 24 سنة تاجر دواجن، ومقيم بمنطقة سندوب التابع لقسم أول المنصورة، جثه هامده بإدعاء سقوط جسم صلب عليه، ومحمود. ح 39 سنة مقيم شارع الترعة قسم أول المنصورة ، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه اثناء قيام المجنى عليه بالعمل بتحميل كمية من الدواجن بالمزرعة، وحال إنزال دجاج من الطابق السادس بمزرعة دواجن، بقرية الشناوى التابعة لدائرة القسم، انقطع الوير الخاص بالونش فسقط عليه الونش مما أدى إلى حدوث وفاة الأول وإصابة الثاني، وقد لفظ الأول أنفاسه الأخيرة على الفور، وبسؤال شاهد الواقعة أيد ذات المضمون ، وجار تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.