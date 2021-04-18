القبض على المتهمين بقتل خفير خصوصى بالسويس رميا بالرصاص

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالسويس وضبط أحد الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص (خفير خصوصى بدائرة القسم) متوفى إثر إصابته بعيار نارى.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و ( 5 أشخاص) أمام محل عمل المجنى عليه لخلاف على خفرتها ، وتبادلوا خلالها التعدى بالضرب وقيام إثنين من المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه مما أدى إلى وفاته .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس أسفرت عن ضبط أحد المتهمين وبحوزته (سيارة نصف نقل والسلاح المستخدم "بندقية آلية " وبخزينتها عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبدوتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.