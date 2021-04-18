التضامن تعلن توفير 994 سخان كهرباء وغاز لـ 209 مؤسسة رعاية اجتماعية

كتب مدحت وهبة

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الفعاليات المشتركة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع احدى المؤسسات لتوفير احتياجات مؤسسات الرعاية الاجتماعية من السخانات الكهربائية وسخانات الغاز، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.



ويتم توفير عدد 994 سخان كهرباء وغاز لعدد 209 مؤسسات رعاية اجتماعية وكبار بلا مأوى يستفيد منها 8734 من الأبناء المقيمين داخل تلك الدور من دور الأيتام تحت اشراف الإدارة العامة للأسرة والطفولة ومؤسسات التأهيل الاجتماعي والمؤسسات التابعة للإدارة العامة للدفاع الاجتماعي فى إطار سعى الوزارة لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.



وأثنت “ القباج “على الدور التنموي الذى تقوم به المؤسسات فى ترسيخ مفهوم المسئولية المجتمعية من خلال غرس قيمة التطوع فى نفوس الشباب وتحويله إلي أسلوب حياة وهو ما تسعى إليه الوزارة خلال تلك الفترة،حيث لدى الهلال الأحمر المصري تجربة تطوعية رائعة فضلا عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كما أن الوزارة بصدد تطوير قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين.