البيئة تشارك فى تدريب "عن بعد" لمواجهة حادث افتراضى لانسكاب زيت فى البحر

شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية فى التدريب عن بعد على حادث افتراضى لانسكاب كمية من الزيت فى البيئة البحرية الذى تنظمه الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا"، بحضور العاملين التابعين لإدارات الأزمات البيئية وغرف العمليات بجهاز شئون البيئة وأفرعه الإقليمية.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن التدريب يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمى وتنشيط الاتصال وتبادل الخبرات بين خبراء الإقليم المسئولين عن الاستجابة لحوادث التلوث بالزيت، بالإضافة إلى تحديث بيانات الاتصال فيما بينهم.

كما يسعى التدريب إلى بناء القدرات ورفع الجاهزية للتصدى لأى حالة طوارئ بحرية قد تنتج عن انسكاب كمية من الزيت فى البيئة البحرية للإقليم.

جدير بالذكر، أن هناك تنسيقا مستمرا بين غرفة العمليات بوزارة البيئة ومراكز البحث والإنقاذ البحرى المنتشرة على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، للتنسيق فيما بينها فى عمليات مواجهة أى بقع زيت قد تظهر، ليتم فور اكتشافها إبلاغ جميع الدول المطلة على البحر المتوسط .