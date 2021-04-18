البيئة تتوقع رياح مثيرة للرمال والأتربة حتى غدا بالقاهرة وتصل الصعيد الثلاثاء

قالت وزارة البيئة، إنه يتوقع أن تنشط الرياح على المناطق المكشوفة من غرب البلاد مع بداية ساعات اليوم الأحد 18 أبريل 2021 تكون مثيرة للرمال وتتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار، كما تظهر الأتربة العالقة على شمال البلاد وحتى محافظات شمال الصعيد على أن تبلغ ذروة هذه الحالة يوم الاثنين حيث تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على اغلب محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى حتى محافظات مصر الوسطى مما يؤثر سلبا على جودة الهواء، ويتنقل تأثير هذه الحالة لمحافظات جنوب الصعيد أيام الثلاثاء والأربعاء.
وأكدت وزارة البيئة، فى بيان، أن هناك مراقبة المستمرة لمؤشر جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية.
ونصحت وزارة البيئة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.
ويأتى ذلك استنادًا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.
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