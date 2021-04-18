البيئة تتوقع رياح مثيرة للرمال والأتربة حتى غدا بالقاهرة وتصل الصعيد الثلاثاء

قالت وزارة البيئة، إنه يتوقع أن تنشط ‏الرياح على المناطق المكشوفة من غرب البلاد مع بداية ساعات اليوم الأحد 18 أبريل 2021 تكون مثيرة للرمال ‏وتتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار، كما تظهر الأتربة العالقة على شمال البلاد وحتى محافظات شمال ‏الصعيد على أن تبلغ ذروة هذه الحالة يوم الاثنين حيث تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على اغلب محافظات الدلتا ‏والقاهرة الكبرى حتى محافظات مصر الوسطى مما يؤثر سلبا على جودة الهواء، ويتنقل تأثير هذه الحالة لمحافظات ‏جنوب الصعيد أيام الثلاثاء والأربعاء. ‏

وأكدت وزارة البيئة، فى بيان، أن هناك مراقبة المستمرة لمؤشر جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء ‏والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية.‏

ونصحت وزارة البيئة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى ‏الأماكن المكشوفة، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين ‏متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس ‏اب على رقم 01222693333‏.

ويأتى ذلك استنادًا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.