الإصلاح والتأهيل البحرينى: اتخاذ الإجراءات الأمنية بحق عدد من السجناء بعد إغلاق ممرات سجن جو

وكالات

أكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل فى البحرين، قيام عدد محدود من المسجونين على مدار الأيام الماضية داخل مركز إصلاح وتأهيل السجناء في (جو) بإغلاق الممرات ورفضهم دخول العنابر ومخالفتهم للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مما أدى إلى تعطيلهم للخدمات المقدمة ومن بينها الاتصالات والرعاية الصحية لنزلاء آخرين، وكذلك التأثير على سير العمل.

وحسب وكالة أنباء البحرين، أضافت أنه تم إنذار النزلاء المخالفين ودعوتهم على مدار الأيام الماضية للالتزام بالقانون، وهو ما لم يستجيبوا له، الأمر الذي استدعى، اليوم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بحق السجناء المخالفين، والذين قاموا بارتكاب أعمال فوضى وعنف ضد رجال الشرطة أثناء قيامهم بأداء الواجبات المنوطة بهم.

وأشارت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إلى أنه تم إخطار النيابة العامة وإطلاع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين على تفاصيل الواقعة.