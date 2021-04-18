اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أبريل 2021 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إغلاق كامل فى 4 مدن كولومبية بسبب الموجة الثالثة لكورونا

الأحد، 18 أبريل 2021 08:30 م
إغلاق كامل فى 4 مدن كولومبية بسبب الموجة الثالثة لكورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة الكولومبية فرض إغلاق شامل على 4 مدن كولومبية وهي بوجوتا العاصمة وميديلين وبارانكويلا وسانتا مارتا، بسبب ارتفاع الإصابات في الموجة الثالثة لفيروس (كوفيد -19) ووصول وحدات العناية المركزة إلى أقصى إشغالاتها.
ونقلت وكالة أنباء جنوب الأطلنطي اليوم الأحد عن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي قوله " إن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تحديات هائلة للأنظمة الصحية ليس في كولومبيا فقط وإنما في العالم بأسره".
وأضاف أنه بموجب قواعد الحجر الجديدة، سيسمح فقط للعمال "الأساسيين" بالخروج للعمل، بينما سيسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج لشراء مستلزماتهم.
يذكر أنه منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كوفيد -19) في مارس 2020، سجلت كولومبيا - التي يبلغ عدد سكانها 50 مليون نسمة - ما يقرب من 2.6 مليون إصابة وأكثر من 67 ألف حالة وفاة.


كولومبيا

كورونا

كورونا فى كولومبيا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمريكا اللاتينية تلجأ إلى تطبيقات الهواتف وجواز سفر كورونا لإنقاذ السياحة.. أوروجواى والأرجنتين والبرازيل يبدأون التنفيذ.. قيود تعرقل تجربة كولومبيا.. ومسئولون: ضمان صحة البيانات أبرز التحديات لإعادة فتح الحدود

الجمعة، 09 أبريل 2021 05:00 ص

مقتل 8 عناصر من القوات الفنزويلية فى عملية على الحدود مع كولومبيا

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 03:00 ص

مرصد الأزهر يستعرض تجربته فى مكافحة التطرف ببرنامج إذاعى فى كولومبيا

الأحد، 04 أبريل 2021 01:35 م

top 7.. ظهور الطائر "الشبح" فى كولومبيا.. خروج عبدالله السعيد من قائمة المنتخب

الإثنين، 15 مارس 2021 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة