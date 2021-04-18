إحراق 212 طن نفايات طبية خطرة بمحافظة البحيرة

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة على ضرورة التخلص الآمن ورفع النفايات الطبية الخطرة من جميع المنشآت الطبية ليتم حرقها والتخلص الآمن منها، مشددا على تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة والقدرة الاستيعابية للمحارق التابعة لمديرية الصحة وعدم تراكمها كي لا تشكل خطرًا يهدد الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق أشار الدكتور محمود طلحة – وكيل وزارة الصحة إلى جهود إدارة النفايات بالمديرية في التخلص الآمن من تلك النفايات الطبية الخطرة، مضيفا أن إجمالي ما تم حرقه من النفايات الخطرة بالمنشآت الحكومية والخاصة خلال شهر مارس الماضى بلغ 212 طن و 433 كيلو جرام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن عدد التعاقدات للمنشآت الخاصة مع أجهزة المعالجة "المحارق" بلغ 135 تعاقد و تم إرسال 22 ترخيص تداول نفايات طبية خطره للمنشآت الحكومية والخاصة الخطرة، كما تم المرور على 16 منشأة حكومية لمتابعة أعمال منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.