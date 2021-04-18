اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أبريل 2021 09:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بسبب حادث انقلاب قطار ببنها..

أهالى الدلجمون بالغربية يوزعون مياه ووجبات على ركاب قطار الإسكندرية المتعطل

الأحد، 18 أبريل 2021 08:55 م
أهالى الدلجمون بالغربية يوزعون مياه ووجبات على ركاب قطار الإسكندرية المتعطل توزيع العصائر
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم أهالى قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مثالا مشرفا بعدما خرج العشرات من الأهالى إلى قضبان السكة الحديد لحظة الإفطار لتقديم الوجبات والمياه والعصائر لركاب قطار الإسكندرية- القاهرة المتوقف على القضبان أمام القرية بسبب حادث انقلاب قطار القاهرة المنصورة بمنطقة بنها.

 

كان أهالى القرية قد علموا بتعطل القطار على القضبان بسبب حادث انقلاب قطار ببنها، وتكاتف أهالى القرية وخرجوا بأعداد كبيرة حاملين كراتين المياه والعصائر ووجبات طعام، وقاموا بتوزيعها على الصائمين بالقطار للإفطار خاصة لعدم معرفة موعد تحرك القطار.

 
الأهالى يوزعون عصائر ومياه على ركاب قطار الإسكندرية (4)
الأهالى يوزعون عصائر ومياه على ركاب قطار الإسكندرية 

الأهالى يوزعون عصائر ومياه على ركاب قطار الإسكندرية (5)
الأهالى يوزعون عصائر ومياه على ركاب قطار الإسكندرية 

الأهالى يوزعون عصائر ومياه على ركاب قطار الإسكندرية (6)
الأهالى يوزعون عصائر ومياه على ركاب قطار الإسكندرية

الأهالى يوزعون عصائر ومياه على ركاب قطار الإسكندرية (7)
الأهالى يوزعون عصائر ومياه على ركاب قطار الإسكندرية 

الأهالى يوزعون عصائر ومياه على ركاب قطار الإسكندرية (8)
الأهالى يوزعون عصائر ومياه على ركاب قطار الإسكندرية

 


محافظة الغربية

حادث قطار بنها

قطار الاسكندريه

قرية الدلجمون

كفر الزيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محمد صلاح يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث قطار طوخ ويتمنى الشفاء للمصابين

الأحد، 18 أبريل 2021 08:34 م

نواب تنسيقية شباب الأحزاب يزورون مصابى حادث قطار طوخ.. ويطالبون بإعادة النظر فى البنية التحتية ومنظومة السكة الحديد.. عمرو درويش: هناك لغز فى الحادث.. وأميرة العادلى: ندرس تقديم طلب إحاطة لمجلس النواب

الأحد، 18 أبريل 2021 08:18 م

التنمية المحلية: ننسق لسرعة تقديم الدعم اللازم لمواجهة حادث قطار طوخ

الأحد، 18 أبريل 2021 08:11 م

الصحة: معظم إصابات حادث قطار طوخ تتراوح بين كسور وجروح قطعية

الأحد، 18 أبريل 2021 08:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة