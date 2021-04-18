أهالى الدلجمون بالغربية يوزعون مياه ووجبات على ركاب قطار الإسكندرية المتعطل

قدم أهالى قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مثالا مشرفا بعدما خرج العشرات من الأهالى إلى قضبان السكة الحديد لحظة الإفطار لتقديم الوجبات والمياه والعصائر لركاب قطار الإسكندرية- القاهرة المتوقف على القضبان أمام القرية بسبب حادث انقلاب قطار القاهرة المنصورة بمنطقة بنها.

كان أهالى القرية قد علموا بتعطل القطار على القضبان بسبب حادث انقلاب قطار ببنها، وتكاتف أهالى القرية وخرجوا بأعداد كبيرة حاملين كراتين المياه والعصائر ووجبات طعام، وقاموا بتوزيعها على الصائمين بالقطار للإفطار خاصة لعدم معرفة موعد تحرك القطار.