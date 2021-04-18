أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقى، اليوم الأحد، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و420 ألف إصابة مؤكدة، و117 ألفا و655 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 3 ملايين و959 ألف شخص.
وأوصت "المراكز الأفريقية"- فى بيان اليوم - الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، والمتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.
يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم البلدان الأفريقية كافة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.
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