426 سيارة تنقل ركاب الفشن وببا وتوفير أتوبيسات فى وقت الذروة لمنع التزاحم

بنى سويف - هانى فتحى

قال العميد خالد حامد زكى مدير مشروع المواقف بمحافظة بنى سويف، إن مركزى الفشن وببا تخدمه 426 سيارة أجرة تنقل المواطنين من موقف محى الدين بمدينة بنى سويف إلى مدينتى الفشن وببا جنوب المحافظة.

وأضاف العميد خالد حامد لـ"اليوم السابع"، أنه لدينا 426 سيارة تعمل على خطى ببا والفشن بواقع 254 سيارة لمركز الفشن و172 سيارة لمركز ببا لخدمة ركاب المركزين القادمين من ميدينة بنى سويف .

وأكد مدير مشروع المواقف، أنه يتم الاستعانة بأتوبيسات الرحلات وقت الذروة لمنع تكدس الركاب، مشيرا إلى أنه لا يوجد تكدس خلال هذه الفترة، مؤكدا أن التكدس إبان عمل الجامعات والمدارس بشكل يومى ، متابعا "كنا نتغلب على هذه الازمة بتوفير الأتوبيسات" .