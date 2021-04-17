وفد من مطرانية شمال سيناء يقدم التهنئة برمضان للمحافظ

شمال سيناء - محمد حسين

قدم وفد مطرانية شمال سيناء برئاسة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى التهنئة لمحافظ شمال سيناء بحلول شهر رمضان.

واعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، انه استقبل ا محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى مكتبه بعد ظهر اليوم الوفد الذى قدم باسمه وباسم قيادات وأبناء الكنيسة التهنئة لمحافظ شمال سيناء وقيادات وأهالى المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك .

وأكد الأنبا قزمان رئيس الوفد على استمرار علاقات الود والمحبة بين الشعب المصرى بمسيحييه ومسلميه، مشيرا إلى أن كل من الدين الإسلامى والمسيحى يحتفلان المناسبات الدينية ويشاركان بعضهم بعضا فى كافة المناسبات .

كما أكد أهمية شهر رمضان لدى الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين على السواء، حيث شهد العبور العظيم فى العاشر من رمضان 1973 بمشاركة المسيحيين لاخوانهم المسلمين فى رفع علم مصر عاليا على أرض سيناء.

ومن جانبه أكد المحافظ على تواصل الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه فى كافة المناسبات، وأنه لا فرق بينهم معربا عن أمله أن يسود مصر وسيناء كل الخير والسلام فى مثل هذه المناسبات الدينية والأعياد .

وأشار الى حشد كافة فئات الشعب المصرى فى مواجهة العدو المشترك ولتحقيق التنمية على أرض سيناء .