واشطن بوست: الاقتصاد الصينى ينمو بوتيرة قياسية ويتجاوز الدول الكبرى الأخرى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة قياسية في الربع الأول من العام الحالى، متجاوزًا الدول الكبرى الأخرى في انتعاشه الوبائي.

وأضافت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم استعاد نشاطه السابق للوباء، على الرغم من التحديات مثل انخفاض معدلات فعالية لقاحات فيروس كورونا، وقيود السفر الوبائية، والعقوبات الأمريكية على الصناعات الصينية الرئيسية.

وقال نيكولاس لاردي، الزميل الأول فى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (PIIE) في واشنطن: "الصورة الكبيرة هي أن الصين تلحق الآن بشكل أسرع بمستوى الاقتصادات المتقدمة، أسرع من أى وقت مضى".

وأوضحت الصحيفة أن الحياة اليومية في الصين عادت إلى طبيعتها بالنسبة لمعظم الناس العام الماضي بسبب الجهود المضنية لاحتواء مجموعات العدوى ومتطلبات الحجر الصحى الصارمة لأولئك الذين يدخلون البلاد، لكن كبار القادة ظلوا حذرين فى وعودهم.

وحذر رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج هذا الشهر من أن الانتعاش لا يزال غير منتظم، وأن "شكوك جديدة" ظهرت في البيئة الدولية - ربما في إشارة إلى عقوبات أمريكية جديدة على شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية ومقاطعة صناعة الأزياء للقطن الصيني.

أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة أن الاقتصاد نما بنسبة 18.3 في المائة في الربع من يناير إلى مارس مقارنة بالعام السابق، عندما تسبب فيروس كورونا في تعطيل الأعمال في جميع أنحاء البلاد.

يتوقع الاقتصاديون أن الولايات المتحدة ستعود أيضًا إلى مستويات النشاط الاقتصادي السابقة للوباء هذا العام، على الرغم من أن مسارها أبطأ من الصين، وستكافح أوروبا واليابان والعديد من البلدان الأخرى لتحقيق هذا الانتعاش الكامل في عام 2021 ، وفقًا لتوقعات معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

وأوضحت الصحيفة أن النمو الرئيسي الصيني المكون من رقمين يبدو كبيرًا لأنه يتم مقارنته بالربع الأول من عام 2020 ، عندما سجلت الصين انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 6.8 في المائة خلال الوباء. مقارنة بمستويات ما قبل الوباء ، لا يزال الاقتصاد الصيني ينمو ، ولكن ليس بمثل هذا المعدل المذهل.