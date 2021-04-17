مصر للطيران تسير 57 رحلة جويه تقل 5133 راكبا إلى دول مختلفة

كتب محمود عبد الغنى

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم السبت، 57 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 5133 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 57 رحله جويه بمعدل 43 رحله دوليه إلى كل من بيروت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، دبي، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، كوبنهاجن، فيينا، ميونيخ، ميلانو، البحرين، عمان، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، الخرطوم، برلين، أبوظبي، موسكو، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5133 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.