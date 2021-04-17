مصرع ربة منزل وإصابة 3 عمال فى حادثى سير منفصلين فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقيت ربة منزل فى العقد الرابع من عمرها مصرعها، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بعمود إنارة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، فيما أصيب 3 عمال بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم دراجتين ناريتين بناحية كوبرى أبو كبيش على طريق الصالحية الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ بوقوع حادثى سير منفصلين، الأول تصادم سيارة نقل بعمود إنارة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى ما أدى لوفاة ربة منزل 34 عاما، والثانى تصادم دراجتين ناريتين بناحية كوبرى أبو كبيش على طريق الصالحية الجديدة، ما أسفر عن إصابة 3 عمال بإصابات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة بمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادثين وتسيير الحركة المرورية.