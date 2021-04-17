مسؤلو الصحة فى أيرلندا يبحثون إعطاء الأولوية لتطعيم الأشخاص الأقل من 30 عاما

كتبت إيناس البنا

يبحث مسؤولو الصحة فى إيرلندا تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا في وقت مبكر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا قبل إعادة فتح المجتمع على نطاق أوسع، ووفقا لتقرير موقع " irishtimes" طلب وزير الصحة ستيفن دونيلي في أيرلندا الشمالية من المسؤولين دراسة إمكانية مراجعة ترتيب الفئات العمرية المقررة تلقي اللقاح حتى يحصل الشباب في الفئة العمرية 18-30 عامًا على اللقاحات قبل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عامًا.

ويخشى كبار المسؤولين من ارتفاع أعداد الحالات بين الشباب بمجرد أن يبدأ المجتمع في الانفتاح، حيث يبدو أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا هم أكثر عرضة من الفئات العمرية الأخرى للاختلاط الاجتماعي معًا بأعداد كبيرة.



الأشخاص ون الـ 30 ولقاح كورونا

يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تستعد فيه إيرلندا لاتخاذ قرار بشأن إعادة الفتح بعد عطلة البنوك في مايو، وتجري مناقشات مكثفة حول المزيد من التغييرات في برنامج التطعيم

وتم الإبلاغ عن 11 حالة وفاة أخرى لمرضى Covid-19 من قبل فريق طوارئ الصحة العامة الوطني في دولة إيرلندا، كما تم الإبلاغ عن 420 حالة إصابة مؤكدة بالمرض، ليصل إجمالي عدد الحالات في أيرلندا إلى 242819 حالة.