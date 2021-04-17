محافظ مطروح للمواطنين: نعمل على تحقيق كل مطالبكم

مطروح _ حسن مشالي

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، للمواطنين خلال جولة ليلية للمواطنين، إننا نعمل على تحقيق كل ما تفكرون به قبل أن تطلبوه، وجميع مطالبكم مجابة، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة ومجلس المدينة، تعمل ليلا ونهاراً لتوفير ومد الخدمات في جميع المناطق، وتنفيذ أعمال إنارة المناطق المحرومة، التي وصل عددها لـ 45 منطقة وشارع وعزبة، في نطاق مركز ومدينة مرسى مطروح.



فرجة اهالي المناطق المحرومة في مطروح بانارة الشوارع

وتابعت عدسة "اليوم السابع"، الجولة الليلية لمحافظ مطروح، على عدد من المناطق لإستمرت أكثر من ساعتين، بدأها بتفقد أعمال الإنارة لمنطقة إسكان إبني بيتك 2، بمنطقة مينا حشيش، والتي كانت تغرق شوارعها في ظلام دامس منذ سنوات، ووجه محافظ مطروح الأسبوع الماضي، خلال تفقده للمنطقة بسرعة إنارة جميع شوارع منطقة عمارات إسكان الشباب ومنطقة إسكان إبني بيتك، حيث تم تركيب وصيانة ١٤٥ كشاف ليد بالمنطقة، مع الإطمئنان على تأمين التوصيل والعزل.

وأشاد محافظ مطروح، بجهود رجال إدارة الإنارة بمجلس المدينة، ووجه بصرف مكافأة تشجيعية، للمتميزين والمجتهدين في تنفيذ أعمالهم، خاصة الذين يعملون في أوقات إضافية وفي غير مواعيد العمل الرسمية، كما أشاد بجهود أحد الفنيين بإدارة الإنارة، لإبتكاره حلولا لمشكلات الإنارة في عدد من المناطق واجتهاده في العمل.



محافظ مطروح يستمع لمطالب المواطنين

وأكد محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أنه جارِ العمل في إستكمال إنارة شوارع 45 منطقة تم حصرها، بمعرفة اللجنة المكلفة بمراجعة كافة الكابلات والكشافات، وطمأن المواطنين بانه سيتم إستكمال أعمال الإنارة تباعا، ولن تترك منطقة فى إطار خطة المحافظة، للتيسير على المواطنين وتوفير الأمان لهم، مؤكداً أنه لولا عامل الوقت وصيانة الكثير من الأعطال الفنية، مع إتساع المناطق، لتم إنارتها جميعا مع بدء شهر رمضان، مشيراً إلى إستمرار تكثيف الجهود في كافة الأعمال بما يعود بالنفع على المواطنين.

ووجه اللواء خالد شعيب، الشكر لجميع المشاركين في أعمال اللجنة، من مركز ومدينة مرسى مطروح، خاصة إدارة الإنارة والكهرباء والفنيين والعاملين برئاسة المهندس كامل رزق مدير الإنارة، والحاج باسط جعفر المشرف والمنسق الشعبى على أعمال إنارة المناطق والتجمعات، مع التوجيه لاستكمال تلبية طلبات المنطقة فى توفير منفذ لبيع للخبز.



محافظ مطروح يوجه بسرعة الانتهاء من انارة جميع المناطق

وأشاد المواطنون بأعمال الإنارة، وتوجيه الشكر لمحافظ مطروح، على إهتمامه ووفائه بوعده للأهالي، بالإسراع بإنارة المنطقة، بعد معاناة لأكثر من ٨ سنوات من ظلام الشوارع وعدم الأمان في خروجهم ليلا.

رافق المحافظ خلال الجولة، رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ونواب رئيس مجلس المدينة، وعدد من مديرى الإدارات.



جانب من جولة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح