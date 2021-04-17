ما شافوهمش وهم بيسرقوا.. لص يقتل زميله بعد اختلافهما على المسروقات

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة قتل عامل بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص (نقاش) وقدم تقرير طبى من إحدى المستشفيات بإسم نجله (عامل خردة – له معلومات جنائية) مفاده أنه متوفـى إثر إصابته بإضطراب بالوعى ونزيف بالمخ "إدعاء حادث سير "، وبسؤاله قرر أنه علم من صديق نجله أنهما تعرضا لحادث مرورى حال إستقلالهما دراجة نارية قيادة الأخير بدائرة القسم ولم يبلغ عن الواقعة .

وتوصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى عدم صحة رواية والد المجنى عليه ، وأمكن تحديد صديق المجنى عليه (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم ) أمكن ضبطه، وتبين إصابته بجرح بالرأس.

وبمواجهته قرر قيامه والمجنى عليه بسرقة كمية من حديد التسليح من عقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم ، وتصرفهما لدى عميلهما (تاجر خردة "محدد") نظير مبلغ مالى، وإختلفا فيما بينهما على قسمة المبلغ المالى حصيلة البيع ، فقام المجنى عليه بالتعدى عليه بسيخ حديد أحدث إصابته ، مما دعاه لرد التعدى بضربه على رأسه بشومة "ضُبطت " أحدث إصابته ،أمكن ضبط عميل المسروقات ، وبمواجهته إعترف بالواقعة على النحو المشار إليه.