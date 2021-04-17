لفيت أوروبا كلها وفيديوهاتى حلت مشاكل.. حكاية الحاج الضوى أشهر كوميديان بالصعيد

الأقصر - أحمد مرعى

التقى "اليوم السابع" مع أحد أشهر نجوم الكوميديا بجنوب الصعيد، والذى يقدم فيديوهات كوميدية منذ 5 سنوات مضت، لمناقشة بعض القضايا والملفات المختلفة فى قرى ونجوع الأقصر ومحافظات الصعيد، ويطلق عليه الأهالى "كينج الكوميديا"، وهو الشاب الأقصرى حمدى الغبرى الشهير بالشخصية الكوميدية "الحاج الضوى"، والذى ذاع صيته بمختلف أرجاء مصر والصعيد خلال السنوات الماضية.

وقال الحاج الضوى فى لقائه مع "اليوم السابع"، إنه لم يكن يحلم بهذا النجاح الكبير، حيث إنه ابتكر شخصية "الحاج الضوى" الشخصية الفكاهية وأصبحت مؤخراً حديث مصر بأكملها، وفيديوهاته وقصصه الفكاهية التى ينظمها مع مجموعة من أصدقاؤه لمناقشة مشكلات والقضايا الاجتماعية حظيت بمتابعة قطاعات كبيرة من المواطنين داخل مصر وخارجها، وآخرها متابعة وزارة النقل المواصلات لفيديو حول "إلقاء الحجارة على القطارات" من الأطفال وتمت إذاعة الفيديو على شاشات محطة رمسيس والإسكندرية لتوعية المواطنين بخطورة تلك التصرفات.

وأضاف الشاب الأقصرى حمدى الغبرى، أنه عمل فى المجال السياحى فى بداية حياته بالمراكب النيلية وغيرها، كما سافر للدول أوروبية للعمل فيها كعادة مختلف الشباب بالمحافظة، وبعد فترة قرر عمل جروب على فيس بوك لمناقشة وتقديم بعض القضايا والتراث التاريخى فى صعيد مصر للجمهور، وبعد فترة قرر عمل فيديوهات قصيرة تناقش القضايا المختلفة بصورة بسيطة بشخصية صعيدية ابتكرها مع أصدقائه وأطلق عليها "الحاج الضوى"، والتى انطلقت بسرعة على يوتيوب وفيس بوك وأصبح من نجوم الكوميديا بالصعيد بتقديمه الفن الهادف بصورة كوميدية تصل للجميع من الكبار والصغار لحل المشكلات التى يعانى منها المجتمع فى الأقصر وصعيد مصر بأكمله.

وأوضح حمدى الغبرى، مبتكر شخصية "الحاج الضوي"، أن الفكرة فى البداية كانت بسيطة ويقوم بتصويرها بالهاتف المحمول حيث قام بتصوير 4 فيديوهات لم تتعدى الدقائق المعدودة منذ سنوات مضت، ونشر الفيديوهات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، وفوجئ بأن الفيديوهات تعدت خلال فترة وجيزة أكثر من 150 ألف مشاهدة، لتنطلق فكرة استمرا فيديوهات "الحاج الضوي"، مؤكداً أن الله كتب النجاح لفكرته وبإمكانيات ودعم من عدد من أصدقاؤه الذين يكن لهم كل المحبة والتقدير، مؤكداً أنه قدم عروض فنية كوميدية بالحاج الضوى فى مختلف محافظات مصر وعدد من دول الوطن العربى مؤخراً ومازال مستمر فى فكرته لمعالجة القضايا بالمجتمع المصرى بتلك الأفكار المبتكرة، كما يحلم باستمرار نجوميته بالعمل فى السينما والتليفزيون خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الصعيد يكتظ بالمواهب الفنية المختلفة وتستحق دعم صناع السينما بمصر.