لحظات مؤثرة من جنازة الأمير فيليب

كتبت : شيماء عبد المنعم

تعيش بريطانيا يوما تاريخيا اليوم، حيث أقيمت جنازة الأمير فيليب، دوق إدنبرة الراحل، وهو الحدث الذى تابعه العالم منذ البداية وحتى هذه اللحظة، وكشف اكونت Clarence House عن فيديوهات قصيرة لمراسم الجنازة الملكية الأبرز.

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ورصدت الكاميرات تزيين نعش دوق إدنبرة الراحل، بأوسمة ونياشين قد حصل عليها، كما تزين النعش بباقة الورود، فى مسيرته الأخيرة.

النعش

السيارة التى حملت النعش

تم وضع نعش، دوق إدنبرة الأمير فيليب على سيارة لاند روفر، والتى صممها بنفسه، فى بداية مراسم الجنازة والتى بدأت بموكب استمر حوالى 20 دقيقة من قلعة وندسور إلى كنيسة القديس جورج.

وضع نعش الأمير فيليب على السيارة

فصل هارى ووليام فى المسيرة خلف النعش



وظهر الأمير هارى دوق ساسكس، بشكل منفصل عن شقيقه الأمير ويليام، خلال تشييع جثمان جدهما الأمير فيليب، حيث فصل بينهما ابن عمتهما بيتر فيليبس، ابن الأميرة آن، كما ظهر هارى فى الصف الخلفى لشقيقه وليام، خلال سيرهما خلف نعش جدهما فور دخوله الكنيسة.

فصل الأمير هارى ووليام

جلوس أفراد العائلة المالكة فى الكنيسة

جلس أفراد العائلة المالكة بشكل يضمن التباعد الاجتماعى، خلال مراسم جنازة الأمير فيليب، دوق إدنبرة فى كنيسة القديس جورج، وبدت الملكة اليزابيث حزينة للغاية، وهى تجلس وحيدة، فيما جلس الأميران هارى ووليام متباعدين أيضا.

أفراد العائلة المالكة فى كنيسة القديس جورج

حزن تشارلز الشديد

بدا الأمير تشارلز أمير ويلز، الذى ذرف الدموع على والده الراحل عندما شاهد التكريم الذى تركه البريطانيين فى قصر باكنجهام هذا الأسبوع، كئيبا مرتديا قناعًا أسودًا أثناء وصوله إلى قلعة وندسور، قبل بدء مراسم الجنازة، وبدا حزينا بشكل كبير.

الأمير تشارلز

الوقوف دقيقة حداد

تم الوقوف دقيقة حداد فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، تكريما لدوق إدنبرة، الأمير فيليب وذلك قبل دخول جثمانه إلى كنيسة سان جورج حيث أقيمت خدمة صلاة الجنازة، ليدفن بها.

وحمل الجنود نعش الأمير فيليب على مدخل الكنيسة ووقف جميع الحضور دقيقة صمت احتراما له، فيما نكست الأعلام فى جميع المبانى الحكومية والقصور التى لا تسكن فيها الملكة.

الوقوف دقيقة حداد

إطلاق المدفعية

وأطلقت المدفعية النيران تكريما لدوق إدنبرة، الأمير فيليب، خلال بدء مراسم جنازته والتى بدأت بحمل نعشه على ظهر سيارة لاند روفر، شارك فى تصميمها بنفسه.

وسار أبناءه وأحفاده خلف السيارة فى طريقهم من قلعة وندسور إلى كنيسة سان جورج، حيث سيدفن.

جنازة الأمير فيليب

الملكة اليزابيث تتبع النعش فى سيارتها

شاركت الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، فى موكب، جثمان زوجها دوق إدنبرة، فى سيارتها ووصلت إلى الكنيسة بصحبة عميد وندسور، والذى اصطحبها إلى مقعدها فى الكنيسة.

الموكب

المملكة المتحدة تودع دوق إدنبرة على نغمات التراتيل الكنسية

ودعت العائلة المالكة البريطانية، والمملكة المتحدة، الأمير فيليب دوق إدنبرة، على ألحان التراتيل الكنسية، إذ تواجد عدد من المرنمين فى مراسم الجنازة، الذى شدوا بنغمات التراتيل، لتكريم زوج الملكة اليزابيث الراحل.

المرنمون

مئات باقات الورود فى وداع الأمير فيليب

وفى مشهد مهيب، تم وضع مئات من باقات الورود فى قلعة وندسور، فى وداع الأمير فيليب، فى رحلته الأخيرة من القلعة، وصولا إلى كنيسة القديس جورج، حيث سيوارى جثمانه الثرى.