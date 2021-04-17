قلعة قايتباى بالبحيرة.. استخدمها العثمانيون والفرنسيون وكانت حصنا ضد الغزاة.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

الكثير من المواطنين فى مصر يعتقدون أن قلعة قايتباى واحدة فقط فى الإسكندرية، ولكن الحقيقة يوجد قلعة أخرى بهذا الاسم فى رشيد، كانت الحصن المنيع للغزاة.

ورصد" اليوم السابع" أهم ملامح القلعة التاريخية التى كان لها دورا كبيرا فى التاريخ المصرى قديما.

قام الملك منفتاح فى الأسرة الـ 19 ببناء تحصينات دفاعية فى رشيد فى نفس مكان قلعة قايتباى الحالية والتى قام قايتباى على انقاض التحصينات الدفاعية التى اقامها الملك منفتاح وبنفس التخطيط المعمارى لتلك التحصينات بتشييد قلعته الحالية.

قلعة قايتباى برشيد

وانشئت قلعة قايتباى برشيد سنة 886 هـ - 1482م، على فرع النيل برشيد على بعد حوالى 7 كيلو متر تقريبا بقرية برج رشيد وقبل المصب بحوالى 5 ك متر تقريبا، وانشائها السلطان المملوكى الأشرف ابو النصر قايتباى بعد أن قام ببناء قلعة قايتباى بالاسكندريه سنة 882 ه - 1478 م فأطلق على قلعة قايتباى الإسكندريه قايتباى 1 وقلعة قايتباى برشيد قايتباى 2 وذلك ضمن سلسلة من الحصون والقلاع الى تم انشاؤها لحماية الدولة المملوكية من خطر الدولة العثمانية.

وكان الهدف من انشاء القلعة أو التحصينات فى عهد منفتاح هو حماية الثغور المصرية ومنها ثغر رشيد من خطر القراصنة سواء من الجهة الغربية او من سكان الجزر الموجود على البحر المتوسط واليونان.

وأطلق عليها الفرنسيون قلعة "جوليان " وأيضا " القلعة المربعة، وسان جوليان، ونظرا لأهمية وخطورة موقع رشيد على البحر المتوسط وعلى نهر النيل فقد أهتمت الدولة المملوكية بتحصين المدينة بهذه القلعة.

وبعد سقوط الدولة المملوكية سنة 1517 وأصبحت مصر تابعة للدولة العثمانية لم يهتم العثمانيون بتحصين القلعة وأطلق عليها اسم الطابية واستخدمت سكنات للجنود العثمانيون.

وعندما قدم الفرنسيون الى مصر سنة 1798 -1801، اهتمم الفرنسيون بتحصين وتجديد وترميم القلعة واثناء عمليه الترميم وتحويل الشكل الدائرى للأبراج الى الشكل المثلث، تم الكشف عن حجر رشيد عن طريق الظابط الفرنسى بوشار.

وباكتشاف حجر رشيد بالبرج الجنوبى الغربى للقلعه تكون الحملة قد اكتشفت مفتاح الحضارة المصرية وأهميته لمعرفة تاريخ أهم واعظم حضارة عرفتها الانسانيه الى وقتنا الحالى.

وأثناء الترميم توفى احد الجنود ويدعى سان جوليان فأطلق على القلعة أثناء فترة الحملة الفرنسية فى مصر اسم قلعه سان جوليان.

وكان أخر ترميم لها كان فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى ثم أهملت فترة طويلة امتدت لعشرات السنين ، حتى عادت للحياة مرة أخرى على يد الدكتور محمود درويش، أول مدير لأثار رشيد فى ذلك الوقت ورئيس بعثة الترميم ومجموعة كبيرة من العاملين بالترميم.

كما افتتحها الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى عيد رشيد عام 1985 بعد أن عادت للحياة مرة أخرى وتم ترميمها بشكل كبير.