قانون بالكونجرس يربط المساعدات الأمريكية لإسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين

رام الله /أ ش أ/

قدمت عضو الكونجرس الأمريكى عن ولاية مينيسوتا بيتى ماكولوم مشروع قانون فى الكونجرس، تحت عنوان "الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين والعائلات التى تعيش تحت الاحتلال العسكرى الإسرائيلي"، وذلك بناءً على تشريعات فى مؤتمرين سابقين لتعزيز حقوق الإنسان وسلامة الأطفال الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت أن مشروع القانون يحظر استخدام الأموال الممنوحة لإسرائيل من أموال دافعى الضرائب الأمريكيين؛ فى حالات الاعتقال العسكرى أو الإساءة أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين أو الاعتقال العسكرى الإسرائيلي، ودعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولى الإنساني، وأى دعم أو مساعدة لضم "إسرائيل" أحادى الجانب للأراضى الفلسطينية فى انتهاك للقانون الإنسانى الدولي.

وقالت ماكولوم :"يجب أن تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن كيفية استخدام المساعدات الممولة من قبل دافعى الضرائب من قبل الدول المتلقية، بما فى ذلك إسرائيل، ويجب على الكونجرس التوقف عن تجاهل سوء المعاملة الجائرة والقاسية التى يتعرض لها الأطفال والعائلات الفلسطينية التى تعيش تحت الاحتلال العسكرى الإسرائيلي.

ويحظى القانون بدعم واسع من ممثلى تحالفات تضم عشرات الكنائس الأمريكية وحركتى "جى ستريت"، وأصوات يهودية من أجل السلام، وعدة مؤسسات فلسطينية أمريكية، بينها: حركة عدالة، والمنظمة الحقوقية لفلسطين، ومنظمات للمسلمين، بينها: مؤسسة "مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين".