صلاة التراويح فى المسجد العتيق الأكبر أقدم مساجد الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أدى المئات من أبناء محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، صلاة التراويح داخل المسجد العتيق الأكبر بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وسط أجواء مبهجة من الكبار والأطفال بعودة صلاة التراويح هذا العام فى ليالي شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه تم أداء صلاة التراويح بالمساجد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بعلامات التباعد الاجتماعى داخل المساجد، موضحاً إن المسجد العمرى العتيق، أو المسجد العمرى الكبير ، من أبرز المساجد بمدينة إسنا بكورنيش النيل، مؤكداً أنه يتوافد عليه المئات من المحبين، والأهالى لآدء صلاة التراويح بصورة يومية داخله خلال شهر رمضان المبارك لتاريخه الكبير بالمدينة.

ويضيف الشيخ سيد محمد عبد الدايم لـ"اليوم السابع"، أن المسجد العمرى العتيق بنى منذ فتح مصر فى عهد الصحابى عمرو بن العاص، ويوجد بجانب محراب المسجد لوح من الرخام قديم، مكتوب عليه بالخط الكوفى ، بسم الله الرحمن الرحيم (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين))، ومازالت قواعدة القديمة التي بني عليها إبان فتح المسلمون لمصر متواجدة حتي الآن رغم تعرضه للهدم أكثر من مرة، حيث أقيم المسجد مجدداً في عهد الدولة الفاطمية وتم تطويره أكثر من مرة حتي أغسطس 2017.