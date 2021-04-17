اليوم السابع
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سقوط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة وذخائر فى الاسكندرية

السبت، 17 أبريل 2021 10:43 ص
سقوط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة وذخائر فى الاسكندرية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مُتجرى المواد المخدرة ومرتكبى جرائم السرقات بالإكراه وما بحوزتهم من أسلحة نارية.

 

تمكن رجال مباحث مركز شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد العناصر الإجرامية - سبق إتهامه فـى قضايا "سلاح نارى - مخدرات – ضرب – سرقة") ، وبحوزته (7 قطع أسلحة نارية - كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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