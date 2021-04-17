اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائرى

السبت، 17 أبريل 2021 02:18 م
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، أعمال تطوير الطريق الدائرى يرافقه عدد من المسئولين .
 
وكان رئيس الوزراء عقد اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة. 
 
أشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الافتتاحات لعدد من المشروعات الكبرى، التي تختص وزارة الإسكان بالجانب الأكبر منها، لافتا إلى أنه تم التنسيق أن تكون الانطلاقة من صعيد مصر، خاصة ما يتعلق بالمدن الجديدة ( مدن الجيل الرابع)، مؤكدا أن هذه المشروعات تلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لمتابعة موقفها والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها.
 
 

تطوير الطريق الدائرى

الطريق الدائري

الحكومة

مصطفى مدبولى

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