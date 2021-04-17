دراسة أمريكية تكشف عدم العثور على فيروس كورونا داخل أدمغة المصابين

ندي سليم

توصل باحثون بكلية فاجيلوس بجامعة كولومبيا، إلى أن فيروس كورونا لا يستهدف الدماغ بشكل مباشر، إلا أنه قد يسبب أيضا بعض المضاعفات العصبية ، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.



وتستهدف الدراسة حسم الجدل حول الأضرار الناتجة من فيروس كورونا علي الدماغ، حيث توصل الباحثون بعدم وجود أي علامات للفيروس داخل خلايا المخ لأكثر من 40 مريضًا من الفيروس، إلا ينتج عنه العديد من التغيرات المرضية في هذه الأدمغة، والتي يمكن أن تفسر سبب إصابة المرضى المصابين بأمراض خطيرة بالارتباك والهذيان والاصابة بمايعرف " ضباب الدماغ "التي تمتد الي اسابيع وشهور من بعد الإصابة.

وأوضح الباحثون من خلال دراسة تعد اكبر دراسة استهدفت تشريح جثة دماغ المصابين بالفيروس، وأكثرها تفصيلاً، أن التغيرات العصبية التي تُلاحظ غالبًا في هؤلاء المرضى قد تنجم عن التهاب يسببه الفيروس في أجزاء أخرى من الجسم أو في الأوعية الدموية للدماغ، بعد أن توصل الباحثون أنه لا يوجد فيروس في خلايا الدماغ.

وفحصت الدراسة أدمغة 41 مريضًا مصابًا بـكوفيد والتى تراوحت أعمار المرضى من 38 إلى 97 عانا، بعد أن اصيب حوالي نصفهم بأضرار في الرئة بسبب الفيروس، حيث خضع بعضهم لتصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعيةلاكتشاف أي فيروس في الخلايا العصبية والخلايا الدبقية في الدماغ .

واستخدم الباحثون طرقًا متعددة بما في ذلك تهجين الحمض النووي الريبي في الموقع ، والذي يمكنه اكتشاف الحمض النووي الريبي الفيروسي داخل الخلايا السليمة، أو من خلال الأجسام المضادة التي يمكنها اكتشاف البروتينات الفيروسية داخل الخلايا، وهي تقنية حساسة للكشف عن الحمض النووي الريبي الفيروسي.

وعلى الرغم من البحث المكثف ، لم يجد الباحثون أي دليل على وجود الفيروس في خلايا دماغ المرضى، على الرغم من أنهم اكتشفوا مستويات منخفضة جدًا من الحمض النووي الريبي الفيروسي في الأوعية الدموية المرتبطة بالدماغ مما يفسر المضاعفات العصبية التي تصيب المرضى.