حى غرب الإسكندرية يزيل الخطورة عن عقارين من العقارات القديمة.. صور

الإسكندرية فريق المحافظات

شن حى غرب الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الخطورة الداهمة بعقارين بمنطقة كرموز ومنطقة غيط العنب حفاظا على سلامة المواطنين.

وأشار حى غرب فى بيان له اليوم، إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب على إزالة الخطورة الداهمة من العقارات للحفاظ على سلامه أرواح وممتلكات المواطنين، كلفت بحملة مكبرة لإزالة الأجزاء التى تمثل الخطورة الداهمة بكل من العقار 56 شارع الطحاوى من شارع النيل بمنطقة كرموز، والعقار 78 شارع الأنهار بمنطقة غيط العنب.

جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحى، والمتابعه الميدانية، والرقابه والرصد البيئى بالحى.

وناشدت المهندسة سحر شعبان المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ الفورى عن أى عقار به خطورة داهمة بنطاق الحى وذلك لسرعة المعاينة وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة بالحى واتخاذ اللازم.























