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حصاد الوزارات.. التعليم تتيح رابطا لطلاب الثانوية لتسجيل ملاحظاتهم على الامتحان التجريبى

السبت، 17 أبريل 2021 05:38 م
حصاد الوزارات.. التعليم تتيح رابطا لطلاب الثانوية لتسجيل ملاحظاتهم على الامتحان التجريبى امتحانات الثانوى العام
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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