حصاد الوزارات.. التعليم تتيح رابطا لطلاب الثانوية لتسجيل ملاحظاتهم على الامتحان التجريبى

شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
حصاد الوزارات.. التعليم تتيح رابطا لطلاب الثانوية لتسجيل ملاحظاتهم على الامتحان التجريبىالسبت، 17 أبريل 2021 05:38 م
امتحانات الثانوى العام
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
حصاد الوزرات.. التعليم: إعادة امتحان من تعرض لمشكلة تقنية وحرر محضر إثبات حالةالسبت، 27 فبراير 2021 05:00 م
حصاد الوزرات.. التضامن تغلق غدا باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2021السبت، 13 فبراير 2021 05:00 م
حصاد الوزرات.. القوى العاملة تعلن عن 4219 فرصة عمل برواتب تصل لـ8 آلاف جنيهالسبت، 06 فبراير 2021 05:00 م
حصاد الوزرات..مصر تتسلم غدا 50ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا أوكسفوردالسبت، 30 يناير 2021 05:00 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة