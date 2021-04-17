حساب العائلة الملكية البريطانية يكشف عن صور جديدة من جنازة دوق إدنبرة اليوم

كتب آسر أحمد

كشفت الصفحة الرسمية للعائلة البريطانية الملكية، عن صور جديدة من جنازة الأمير فيليب دوق إدنبرة اليوم، التى أقيمت بعد ظهر اليوم، والتى اقتصرت على العائلة فقط، وبحضور عدد قليل جدًا من الجمعيات العسكرية التابعة للأمير الراحل.

ونشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية عبر موقع إنستجرام، صورًا تضمنت مراسم تشييع الجثمان وسط عدد من الضباط الملكيين، وتماشيًا مع توجيهات الحكومة البريطانية بتقليص عدد الحاضرين فى تلك الفاعليات.

وكان قد أعرب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عن حزنه لوفاة الأمير فيليب، دوق ادنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ووقف دقيقة حداد، بالتزامن مع تشييع جثمان الأمير الراحل، اليوم السبت.