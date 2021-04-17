حساب العائلة الملكية البريطانية يكشف عن صور جديدة من جنازة دوق إدنبرة اليوم

كشفت الصفحة الرسمية للعائلة البريطانية الملكية، عن صور جديدة من جنازة الأمير فيليب دوق إدنبرة اليوم، التى أقيمت بعد ظهر اليوم، والتى اقتصرت على العائلة فقط، وبحضور عدد قليل جدًا من الجمعيات العسكرية التابعة للأمير الراحل.
ونشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية عبر موقع إنستجرام، صورًا تضمنت مراسم تشييع الجثمان وسط عدد من الضباط الملكيين، وتماشيًا مع توجيهات الحكومة البريطانية بتقليص عدد الحاضرين فى تلك الفاعليات.
وكان قد أعرب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عن حزنه لوفاة الأمير فيليب، دوق ادنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ووقف دقيقة حداد، بالتزامن مع تشييع جثمان الأمير الراحل، اليوم السبت.
ونشر جونسون، صورة له مرتديا الملابس السوداء واقفا دقيقة صمت حدادا على الأمير فيليب، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "فى ذكرى صاحب السمو الملكى الأمير فيليب دوق إدنبرة 1921-2021".
جثمان دوق ادنبره
جانب من الجنازة اليوم
وحمل الجنود نعش الأمير فيليب على مدخل الكنيسة ووقف جميع الحضور دقيقة صمت احتراما له، فيما نكست الأعلام فى جميع المبانى الحكومية والقصور التى لا تسكن فيها الملكة.
وأطلقت المدفعية النيران تكريما لدوق إدنبرة، الأمير فيليب أثناء بدء مراسم جنازته والتى بدأت بحمل نعشه على ظهر سيارة لاند روفر، شارك فى تصميمها، وسار أبناءه خلف السيارة فى طريقهم من قلعة وندسور إلى كنيسة سان جورج، حيث سيدفن.
جانب من تشيع الجثمان
جنازة دوق ادنبرة
جانب من الجنازة
وشاركت الملكة فى الموكب فى سيارتها ووصلت إلى الكنيسة بصحبة ، بقيادة عميد وندسور ، وسيتم اصطحابها إلى مقعدها.
وشارك فى الجنازة الرسمية جنود من البحرية الملكية ومشاة من الجيش وسلاح الجو الملكى. ووضعت على نعش الدوق شاراته العسكرية وإكليل من الزهور.
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