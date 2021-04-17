حركة فتح: مواصلة استهداف المقدسيين يهدف لتغيير الوقائع على الأرض

رام الله /أ ش أ/

قال نائب رئيس حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" محمود العالول، "إن مواصلة استهداف المقدسيين يأتى ضمن محاولات الاحتلال لتغيير الوقائع على الأرض، وخلق أخرى جديدة تمس حياة المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالأقصى، ومدينة القدس التى يسعى لتهويدها".

وأضاف العالول ـ فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت، أن الاعتداءات فى الأقصى وفى كل أحياء القدس مسألة لا تتوقف، وأصبحت واضحة، والاحتلال يصعد منها سواء فى منع المصلين من دخول الأقصى، أو برفض إدخال الإفطار للمصلين، من أجل مساعدة المستوطنين للدخول للأقصى استفزازا للمسلمين.

وبمناسبة يوم الأسير، قال العالول "إن قضية الأسرى مسألة مهمة جدا، وهم موجودون فى وجدان وعقل وضمير شعبنا الفلسطينى لأن تضحياتهم لا يوازيها على الإطلاق أية تضحية، حيث أمضوا سنوات عمرهم خلف القضبان من أجل وطنهم".

وأضاف " ملف الأسرى على رأس أولويات القيادة، ولا يمكن أن تكون أية خطوة سياسية دون حرية الأسرى، مشيرا إلى ما تعرضت له القيادة من ضغوط، بسبب استمرار دعم الأسرى وعائلاتهم لاسيما قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، تحت ذريعة استمرار ذلك الدعم".