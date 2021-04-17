حرارة الجو بكفر الشيخ تلطفها مياه نهر النيل على ضفاف دسوق وفوه ومطوبس.. فيديو

كفر الشيخ_ محمد سليمان

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من كورنيش مدينة دسوق لرصد حالة الجو، وكذلك الحديث عن تواجد المواطنين في فترات المساء وتناول الإفطار الجماعي.

وتواجد الصيادين على ضفاف النهر لصيد الاسماك في نهار رمضان وسط حرارة الجو الشديدة يلطفها مياه نهر النيل ،ونسمات الهواء.

وتسجل محافظة كفر الشيخ ارتفاعا في درجة الحرارة أثر على تواجد المواطنين في فترات الظهيرة بكورنيش النيل، حيث يقبل الأهالي على الكورنيش في فترات المساء وتناول الإفطار الجماعي.

ويعد كورنيش مدن دسوق وقوه ومطوبس قبلة الزوار للتنزه على مدار العام، ويتمتع بمساحات خضراء خاصة بالحدائق العامة بالمدن الثلاثة منها حديقة الأسرة والطفولة بدسوق والعائلات بفوه،ونادي مطوبس مع امتداد كبير لطول الكورنيش، وتواجد نزه نيلية على متن عبارات نيلية.

ويقبل الزائرين على كورنيش المدن الثلاث فى أعياد الربيع وعيد الفطر والأضحى للتنزه وقضاء وقت على ضفاف النيل، كذلك يقبل المترددين على مسجد العارف الدسوقي بعد الصلاة فيه يتوجهون للتنزه على ضفاف نهر النيل بدسوق.

وقال محمد صابر،صياد،النيل يلطف من حرارة الجو لذا فضل الخروج لصيد الاسماك في نهار شهر رمضان المبارك،ليوفر لأسرته ما يحتاجونه.

وأضاف محمد عادل،عامل على مركب نيلي،يقبل الاهالي قبل المغرب ،ليتناولوا طعام الإفطار على ضفاف نهر النيل ،وللتنزه.