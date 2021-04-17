تفاصيل سقوط تاجر مخدرات قبل ترويج كمية من الحشيش فى أوسيم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى عاطل تم ضبطه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر في أوسيم بمحافظة الجيزة، بتفاصيل الواقعة، عقب القبض عليه، فقال إنه لجأ إلى تجارة المواد المخدرة، لتكوين ثروة من نشاطه، واعتاد ترويج أنواع من المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش.

أضاف المتهم أنه يحصل على المخدر من عاطل، كشف عن هويته لرجال المباحث، وأشار إلى تحويل منزله إلى مخزن للمواد المخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه من المتعاطين في منطقة أوسيم، والمناطق المجاورة لها.

وسقط المتهم في قبضة ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، بعد أن كشفت التحريات تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على عدة مناطق في أوسيم، لترويج مخدر الحشيش بين عملائه.

بإعداد عدة أكمنة للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من طرب الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، والهاتف للتواصل مع عملائه، والنقود من حصيلة الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.