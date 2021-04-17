اليوم السابع
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براءة أسامة الشيخ وآخرين فى قضية الكسب غير المشروع

السبت، 17 أبريل 2021 05:10 م
براءة أسامة الشيخ وآخرين فى قضية الكسب غير المشروع أسامة الشيخ
كتب أحمد الجعفرى

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قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 طريق اسكندرية الصحراوى، ببراءة أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وأخرين، في قضية الكسب غير المشروع.
 
وأحال المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع كلا من أسامه الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، و 3 آخرين إلى محكمة الجنايات.
 
كان المستشار إسلام الفقي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بأشر التحقيقات في القضية وانتهي إلى إرسال الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادتها إلى هيئة محكمة الجنايات المختصة ، للفصل بحكم جنائی نهائي في الدعوى الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة  بموجب القرار الصادر من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة بإلغاء الأمر بألا وجه الصادر من هيئة الفحص والتحقيق والإحالة.

اسامة الشيخ

الانتاج الإعلامى

الكسب غير المشروع

غرفة المشورة

تربح

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