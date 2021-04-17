المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الهيروين فى الساحل

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية، على عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة، حيث تم القبض عليه، وبحوزته كمية من الهيروين، وسلاح ناري فى منطقة الساحل.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم أحرز كمية من الهيروين بقصد الإتجار، وسلاح نارى، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة، بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، تفيد بمزاولة عاطل نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمخدرات، متخذا من دائرة قسم شرطة الساحل مكانا ووكرا له، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بأحد الشوارع، متلبسا بتوزيع المواد المخدرة على عملائه، وبحوزته 250جرام من مخدر هيروين، وسلاح ناري، ومبلغ مالي 3000 الف جنيه.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع، والهاتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ من متحصيلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه ثم إحالته إلى محكمة الجنايات التى قضت بسجنه 10 سنوات.