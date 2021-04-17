المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لطفل كونوا تشكيلا عصابيا لتجارة المخدرات ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية كل من الرؤساء بالمحكمة: المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن عفيفي سالم، وسكرتارية طارق عكاشة، وبحضور إسلام عيبه، وكيل النيابة، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لطفل، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي بقصد الإتجار في المواد المخدرة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتعود القضية رقم 1492 لسنة 2019، جنايات الميناء، والمقيدة برقم 1034 لسنة 2019 جنايات كلي بورسعيد، إلى يوم 29 مايو 2019، بضبط المتهم الأول، يبلغ من العمر 16 عامًا، أثناء قيادته سيارة من منفذ الشاحنات الجمركي، وبحوزته 185 لفافة بوزن 440 جرام، تحتوي على نباتات مخدرة "الحشيش - القنب"، ومخبأة بمخزن سري في السيارة، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات قاصدًا الإتجار بها.

وأحال المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، 4 متهمين في القضية بينهم طفل محبوس وثلاثة آخرين هاربين، إلى محكمة جنايات بورسعيد بدائرة محكمة استئناف الاسماعيلية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي بقصد الإتجار في الجواهر المخدرة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، لتقضي المحكمة حكمها بالسجن 15 سنة للمتهم الأول، والمؤبد للمتهمين من الثاني إلى الرابع.