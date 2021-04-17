اليوم السابع
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السبت، 17 أبريل 2021 10:28 ص
خالد صلاح
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القوات الأفغانية تنجح فى إبطال مفعول أكثر من 300 لغم على طرق إقليم قندهار

السبت، 17 أبريل 2021 10:00 ص
القوات الأفغانية تنجح فى إبطال مفعول أكثر من 300 لغم على طرق إقليم قندهار عناصر من الجيش الأفغانى
كابول /أ ش أ/

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أعلنت القوات الأمنية الأفغانية، إحباط مؤامرة لحركة طالبان لتنفيذ مئات التفجيرات فى إقليم قندهار.

وذكرت وكالة أنباء بختار الأفغانية، اليوم السبت، أن القوات الأمنية تمكنت من كشف وإبطال مفعول أكثر من 300 لغم على طرق قندهار المزدحمة.

وقال فيلق عتيل التابع للجيش الأفغانى فى جنوب البلاد، فى بيان، إن القوات الأمنية أحبطت سلسلة انفجارات فى قندهار من خلال كشف وإبطال مئات الألغام.

وألقى باللوم على طالبان فى التفجيرات وقال إن القرويين عملوا مع قواتهم للعثور على الألغام..ولم تعلق طالبان بعد فى هذا الصدد.

 


القوات الأفغانية

تفجيرات

إقليم قندهار

حركة طالبان

الجيش الافغانى

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