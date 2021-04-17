الرئيس البيلاروسي يعلن عن كشف محاولة لاغتياله

وكالات

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مساء اليوم السبت، عن كشف محاولة لاغتياله "تم التخطيط لها بموافقة القيادة العليا الأمريكية".- وفقاً لـ"روسيا اليوم"-.

وكانت أوكرانيا، قررت طرد دبلوماسي كبير في السفارة الروسية بكييف من البلاد، ردا على إعلان موسكو القنصل العام الأوكراني في سان بطرسبورج شخصية غير مرغوب فيها بتهمة تلقي معلومات سرية.

وأعربت وزارة الخارجية الأوكرانية - في بيان أصدرته اليوم السبت، ونقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - عن احتجاجها الشديد على توقيف أجهزة الأمن الروسية أمس القنصل العام الأوكراني ألكسندر سوسونيوك، وعلى مطالبته بمغادرة أراضى روسيا حتى 21 أبريل القادم، واصفة الإجراء الروسي بأنه "غير قانوني" ويخالف اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) وللعلاقات القنصلية (1963).

وشددت على أنه ردا على الاستفزاز المذكور، يتعين على دبلوماسي كبير في السفارة الروسية بكييف مغادرة الأراضي الأوكرانية في غضون 72 ساعة اعتبارا من 19 أبريل، متهمة في الوقت ذاته موسكو بـ"الاتجاه نحو التصعيد من حدة التوتر" مع كييف.