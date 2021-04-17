الأقصر تعلن تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم.. اعرف التفاصيل

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت محافظة الاقصر، بدء تطبيق قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بشأن المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 17/4/2021م، على أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً صيفًا، على أن تتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفًا.

وعلى أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وعلى أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كل من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، رؤساء المدن والمراكز، بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، كما جاء بالقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتهيب محافظة الأقصر بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والالتزام التام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين.