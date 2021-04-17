اليوم السابع
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السبت، 17 أبريل 2021 01:35 م
خالد صلاح
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استهداف بئرين للنفط فى كركوك العراقية بعبوتين ناسفتين

السبت، 17 أبريل 2021 01:00 م
استهداف بئرين للنفط فى كركوك العراقية بعبوتين ناسفتين انفجار - أرشيفية
وكالات

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أعلنت شركة نفط الشمال العراقية، تعرض بئرين للنقط لـ"عمل إرهابى"، فجر السبت، تمثل في تفجير عبوتين ناسفتين قربهما في حقل "باى حسن " بمدينة كركوك من دون وقوع حرائق أو أضرار مادية أو بشرية.

وقالت الشركة إن الحادث لم يؤثر على الإنتاجية، ولم يتوقف ضخ النفط من البئرين، مؤكدة أن "هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن توقف الجهود الوطنية في استمرار العملية الإنتاجية دعماً للاقتصاد الوطني".

يذكرأن، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على إرهابيين اثنين يعملان فى صناعة العبوات الناسفة فى محافظة ميسان، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن شرطة محافظة ميسان تمكنت من القاء القبض على إرهابيين اثنين من المتهمين، يعملان فى صناعة العبوات الناسفة، وكذلك يتم استئجارهما لتفجير المنازل بالعبوات مقابل مبالغ مالية، وهما متورطان أيضاً بحرق عجلات مدنية".

وأشار البيان إلى أن "عملية القبض عليهما تمت بالاشتراك مع قوة من وكالة الاستخبارات".


انفجار

العراق

عبوة ناسفة

أخبار العراق

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