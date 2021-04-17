إعدام 4 أطنان دواجن وياميش رمضان مجهول المصدر

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بإعدام 2 طن دواجن و2 طن ياميش رمضان مجهول المصدر تم ضبطها داخل مجزر ومخزن بالقاهرة، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط 2 طن " دواجن – مقطعات دواجن – دوبريهات دواجن" بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص.

كما تم ضبط 2٫15 طن ياميش رمضان" تمور – قمر الدين – زبيب – بندق – لوز- تمر هندى" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.