إرادة مالهاش حدود.. "دعاء" بنت أسوان بطلة الجمهورية فى حمل الأثقال للمكفوفين

أسوان - صلاح المسن

كثير من ذوى الهمم أبطال تحدوا الظروف، وواصلوا نجاحاتهم فى العديد من المجالات والأنشطة، وأثبتوا أنهم قادرون على تحقيق المستحيل، من هؤلاء إبنة محافظة أسوان "دعاء السبع" الحاصلة على ليسانس اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة أسوان بتقدير عام جيد جدا وصاحبة إرادة قوية.

وتستعد "دعاء السبع" للمشاركة فى بطولة العالم المقبلة لحمل الأثقال للمكفوفين بروسيا لترفع اسم مصر عاليا، علاوة على أنها ناشطة فى مجال العمل الاجتماعى ومساعدة ودعم ذوى الإعاقة، وكانت قد حصلت "دعاء السبع" على المركز الثانى فى بطولة الجمهورية فى رفع الأثقال للمكفوفين.

وقالت دعاء لـ"اليوم السابع" إن الدولة تولى اهتماما خاصا بذوى الإعاقة وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم فى ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهم فى شتى المجالات بهدف تنمية مهارتهم، وفى السنوات الأخيرة أصبح الوضع مختلف جدا وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خصص عام 2018 لذوى الإعاقة

وشهدنا هذا العام العديد من المبادرات ولا تزال الجهود حتى اليوم وتمت العديد من المكاسب لذوى الإعاقة منها القانون رقم 10 وأنها قامت بكتابة القانون رقم 10 بطريقة برايل.

وأضافت دعاء أنها تقدم النصح بأهمية التوعية بالحقوق والواجبات تجاه ذوى الإعاقة وضرورة أن تعرف الأسر موهبة الطفل وتنمى فيه الموهبة والإبداع وأن يوظف قدراته ويتجاوز العقبات ويحقق الجناح.

وأشارت إلى أنها تقتدى بكل النماذج الناجحة وأن أى شخص ناجح هو نموذج يحتذى به وفى مقدمة هؤلاء الدكتور طه حسين و لويس برايل وهيلين كيلر وأنها تتقدم بالشكر لكل من وقف بجانبها سواء على مستوى الأسرة والأصدقاء والمدربين والمدرسين ومكتب الرفيق لذوى الإعاقة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو.